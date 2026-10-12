В пакистанском Карачи около 25% пациентов с раком в Медицинском центре последипломного образования Джинны (JPMC) не могут завершить лечение. Участники конференции Breastcon 2026 назвали причинами высокую стоимость новейших методов терапии и нерегулярную благотворительную поддержку, сообщает Dawn.

Стоимость современной терапии

В JPMC, крупнейшей государственной больнице третичного уровня в провинции Синд, операции и лучевая терапия доступны бесплатно. В то же время иммунотерапия и таргетная терапия стоят дорого, из-за чего часть пациентов прерывает лечение.

Глава онкологического отделения JPMC Гулам Хайдер заявил, что полное лечение рака, включающее операцию, лучевую терапию, лекарства и инъекции, обходится в 3–4 миллиона пакистанских рупий. Расходы могут возрасти из-за лечения осложнений после химиотерапии.

По его словам, помощь пациентам оказывают благотворители, благотворительные организации и фонды закята, однако такая поддержка не является постоянной. Перебои в поставках лекарств или финансировании могут остановить терапию и повлиять на ее результат. Хайдер призвал ввести постоянную государственную помощь, которая позволила бы пациентам завершать лечение.

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Задержки в диагностике рака молочной железы

Доцент медицинской онкологии JPMC Саима Захур сообщила, что более 60% пациенток с раком молочной железы сталкиваются с задержками в диагностике или лечении. Среди факторов она назвала социальное давление, страх, ошибочные представления и стоимость терапии.

Захур также обратила внимание на HER2-положительный рак молочной железы — агрессивную форму заболевания, при которой опухолевые клетки вырабатывают чрезмерное количество белка HER2. Для лечения могут потребоваться дорогие таргетные препараты, а обращение за помощью в Baitul Mal или благотворительные организации иногда дополнительно затягивает начало терапии.

Представители других больниц призвали создать национальный реестр рака молочной железы, организовать скрининг, обеспечить доступ к качественным местным и генерическим лекарствам и учитывать финансовые возможности пациентов при назначении лечения.

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