研究中8名患者有4人视觉任务表现更好——News-Medical

一项针对10名晚期色素性视网膜炎成年患者的1期研究显示，光遗传学基因治疗结合光刺激眼镜，呈现出部分恢复视觉功能的初步迹象。在完成行为测试的8名参与者中，有4人在使用该设备时检测或辨别物体的能力出现中度改善，News-Medical报道。

该方法如何运作

研究人员向参与者视力较差的眼睛注射了携带光敏蛋白ChrimsonR基因的病毒载体。当视网膜的感光细胞因疾病受到严重损害时，这种蛋白旨在使残存的视网膜神经细胞获得光敏性。配有摄像头的特殊眼镜可捕捉光照变化，并向视网膜投射波长约为595纳米的琥珀色光脉冲。

所有参与者的治疗眼均存在严重视力障碍：他们最多只能辨别手部运动、感知光线，或完全没有光感。研究人员评估了光敏性、检测、定位和触摸物体的能力，以及辨别条纹方向的能力。在行为测试期间，未接受治疗的眼睛被遮盖。

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结果与安全性

治疗后，7名参与者在佩戴眼镜测试时的光敏性有所改善，其中6人的改善符合临床显著性标准。在接受行为测试的8人中，有5人在使用该设备时能更准确地检测到一个笔记本。在该测试中，检测准确率平均提高约22个百分点，定位准确率提高13个百分点，触摸物体的准确率提高12个百分点。

5名参与者在判断条纹方向的测试中也表现更好。对5名入选患者进行的脑电图检查显示，使用眼镜时基于脑电图数据的解码准确率更高，其中包括4名行为表现改善的参与者。这与视觉信号传入大脑皮层一致，但不能证明治疗有效。

研究在9名参与者中记录了34起眼部不良事件；大多数为轻度或中度。一名患者在注射后立即发生严重但短暂的视网膜中央动脉阻塞，数分钟后消退。作者指出，该方法未能恢复细节视觉或色觉，其有效性和长期安全性仍需在更大规模的对照研究中验证。

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