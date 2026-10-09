Zlecony przez rząd przegląd ostrzegł przed ryzykiem „systemowych awarii” w angielskiej Narodowej Służbie Zdrowia z powodu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, a także na oceny dotyczące zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i autyzmu. Poinformował o tym The Guardian.

Przegląd prowadzony przez profesora Petera Fonagy’ego trwał 10 miesięcy i został przedstawiony w 607-stronicowym raporcie. Jego autorzy zalecili przejście do systemu, w którym dostęp do wsparcia byłby określany przede wszystkim przez potrzeby danej osoby, a nie przez posiadanie formalnej diagnozy. Ich zdaniem mogłoby to skrócić wieloletnie oczekiwanie na diagnozę.

Kolejki do ocen

Pod koniec ubiegłego roku w Anglii ponad 560 tys. osób czekało na ocenę w kierunku ADHD — 17 razy więcej niż w 2019 roku. Kolejne 254 tys. osób oczekiwało na diagnostyczną ocenę w kierunku autyzmu. Łącznie w kolejkach znajdowało się ponad 800 tys. osób, przy czym 90% z nich czekało co najmniej trzy miesiące.

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W raporcie wskazano również, że odsetek osób w wieku od 16 do 64 lat z powszechnymi zaburzeniami psychicznymi wzrósł z 15,5% w 1993 roku do 22,6% w 2024 roku. Wśród młodych ludzi w wieku 16–24 lat wskaźnik ten wzrósł w tym okresie z około jednej osoby na sześć do jednej na cztery.

Regulacja prywatnych klinik

Autorzy przeglądu nie stwierdzili masowej nadmiernej diagnozy autyzmu ani ADHD. Jednocześnie zauważyli, że ryzyko błędnych i nadmiernych diagnoz staje się coraz istotniejsze dla polityki i organizacji usług. W raporcie wyrażono zaniepokojenie spójnością i jakością ocen przeprowadzanych przez niezależnych usługodawców, a także zachętami finansowymi związanymi z taką działalnością.

Raport wezwał do zakazania bezpośredniej reklamy takich usług skierowanej do społeczeństwa oraz do zapewnienia regulacji wszystkich prywatnych klinik, które je świadczą. Minister zdrowia Yvette Cooper oświadczyła, że zalecenia Fonagy’ego zostaną wykorzystane podczas przygotowywania nowej strategii w zakresie zdrowia psychicznego, którą planuje się przedstawić do końca roku. Obiecała także wprowadzić podejście ukierunkowane na potrzeby pacjentów i poleciła NHS England ustalić, jak szybciej zapewniać konsultacje, oceny i leczenie.

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