Огляд попередив про ризик системних збоїв NHS Англії — The Guardian

Замовлений урядом огляд попередив про ризик «системних збоїв» у Національній службі охорони здоров’я Англії через стрімке зростання попиту на допомогу у сфері психічного здоров’я, а також на оцінювання щодо синдрому дефіциту уваги й гіперактивності (СДУГ) та аутизму. Про це повідомляє The Guardian.

Огляд під керівництвом професора Пітера Фонаґі тривав 10 місяців і викладений у 607-сторінковому звіті. Його автори рекомендували перейти до системи, за якої доступ до підтримки визначатиметься передусім потребами людини, а не наявністю формального діагнозу. На їхню думку, це могло б скоротити багаторічне очікування діагностики.

Черги на оцінювання

Наприкінці минулого року в Англії понад 560 тисяч людей чекали на оцінювання щодо СДУГ — у 17 разів більше, ніж у 2019 році. Ще 254 тисячі осіб очікували на діагностичне оцінювання щодо аутизму. Загалом у чергах перебували понад 800 тисяч людей, причому 90% із них чекали щонайменше три місяці.

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У звіті також зазначено, що частка людей віком від 16 до 64 років із поширеними психічними розладами зросла з 15,5% у 1993 році до 22,6% у 2024-му. Серед молоді віком 16–24 роки показник за цей період збільшився приблизно з одного із шести до одного з чотирьох.

Регулювання приватних клінік

Автори огляду не встановили масового надмірного діагностування аутизму чи СДУГ. Водночас вони зазначили, що ризики помилкових і надмірних діагнозів стають дедалі важливішими для політики та організації послуг. У звіті висловлено занепокоєння щодо послідовності й якості оцінювань, які проводять незалежні надавачі послуг, а також щодо фінансових стимулів, пов’язаних із такою діяльністю.

Звіт закликав заборонити пряму рекламу таких послуг для населення та забезпечити регулювання всіх приватних клінік, що їх надають. Міністерка охорони здоров’я Іветт Купер заявила, що рекомендації Фонаґі використають під час підготовки нової стратегії у сфері психічного здоров’я, яку планують представити до кінця року. Вона також пообіцяла запровадити підхід, орієнтований на потреби пацієнтів, і доручила NHS England визначити, як можна швидше надавати консультації, оцінювання та лікування.

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