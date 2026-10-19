Австралийская компания по управлению инвестициями Challenger получила от подразделения японской страховой группы Daiichi Life индикативное предложение о приобретении более 79% акций, которыми покупатель еще не владеет. Предложение оценивает Challenger в 7,94 млрд австралийских долларов, или $5,53 млрд, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Цена предложения

Подразделение TAL Daiichi Life Australia Pty предложило 11,80 австралийского доллара за одну акцию Challenger. Это на 19,8% выше цены закрытия торгов акциями австралийской компании в прошлую пятницу.

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По данным LSEG, TAL Daiichi Life Australia Pty уже владеет 20,36% акций Challenger. Таким образом, предложение касается оставшегося пакета акций, которым подразделение Daiichi Life еще не владеет.

Условия предложения

В Challenger заявили, что предложение о поглощении зависит от выполнения ряда условий, в том числе от удовлетворительного завершения комплексной проверки компании. Совет директоров Challenger рассматривает индикативное предложение.

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