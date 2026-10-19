Australijska spółka zarządzająca inwestycjami Challenger otrzymała indykatywną propozycję od jednostki japońskiej grupy ubezpieczeniowej Daiichi Life dotyczącą nabycia ponad 79% akcji, których kupujący jeszcze nie posiada. Oferta wycenia Challenger na 7,94 mld dolarów australijskich, czyli 5,53 mld dolarów, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Cena oferty

Jednostka TAL Daiichi Life Australia Pty zaoferowała 11,80 dolara australijskiego za jedną akcję Challenger. To o 19,8% więcej niż cena zamknięcia akcji australijskiej spółki w ubiegły piątek.

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Według danych LSEG TAL Daiichi Life Australia Pty posiada już 20,36% akcji Challenger. Oferta dotyczy zatem pozostałego pakietu akcji, którego jednostka Daiichi Life jeszcze nie posiada.

Warunki oferty

Challenger oświadczył, że propozycja przejęcia zależy od spełnienia szeregu warunków, w tym od pomyślnego zakończenia kompleksowego badania spółki. Rada dyrektorów Challenger rozpatruje indykatywną propozycję.

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