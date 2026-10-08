100-летняя жительница Волыни ждет внука с фронта и мечтает о мире

Жительница села Бирки на Волыни Мария Черешнева отметила 100-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, женщина самостоятельно готовит еду и выходит на прогулки.

Мария родилась 30 сентября 1926 года в селе Згораны в многодетной семье. Ее детство и юность пришлись на сложные времена, поэтому работать пришлось с раннего возраста. Женщина вспоминает, как семья собирала ягоды в лесу и продавала их, чтобы заработать на еду.

В 20 лет Мария вышла замуж. Вместе с мужем Серафимом она воспитала пятерых детей. Прожив некоторое время в Одесской области, семья вернулась на Волынь, где женщина много лет работала дояркой. Муж долгожительницы умер 25 лет назад.

Сейчас Мария живет вместе со своей 77-летней дочерью Тамарой. У женщины проблемы со слухом, и она признается, что из-за возраста ей становится все труднее, однако она продолжает оставаться активной.

Больше всего столетняя жительница Волыни хочет дождаться возвращения внука, который защищает Украину на фронте. Также её самая большая мечта — мир в Украине.

Источник: «Суспильне Луцк»

Напомним, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая с 2025 года живет в США, переехала в новую квартиру вместе с мужем Эденом Пассарелли.

В семье певицы Оли Поляковой произошла новая беда. После ДТП, в котором получила травму её старшая дочь Мария, и попадания российского «шахида» в поезд, на котором артистка ехала с младшей дочерью Алисой, семья потеряла домашнюю любимицу — собачку породы шпиц по кличке Мими.

Читай нас в