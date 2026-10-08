100-річна волинянка чекає онука з фронту та мріє про мир

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Жителька села Бірки на Волині Марія Черешньова відзначила 100-річний ювілей. Попри поважний вік, жінка самостійно готує їжу та виходить на прогулянки.

Марія народилася 30 вересня 1926 року у селі Згорани у багатодітній родині. Її дитинство та молодість припали на складні часи, тому працювати довелося змалку. Жінка згадує, як родина збирала ягоди в лісі, продавала їх, щоб заробити на їжу.

У 20 років Марія вийшла заміж. Разом із чоловіком Серафимом виховала п’ятьох дітей. Після життя на Одещині родина повернулася на Волинь, де жінка багато років працювала дояркою. Чоловік довгожительки помер 25 років тому.

Нині Марія живе разом із 77-річною донькою Тамарою. Жінка має проблеми зі слухом і зізнається, що через вік їй дедалі важче, однак продовжує залишатися активною.

Найбільше столітня волинянка хоче дочекатися повернення онука, який захищає Україну на фронті. Також її найбільша мрія — мир в Україні.

Джерело: Суспільне Луцьк

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