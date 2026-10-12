ArcelorMittal Кривой Рог готовит предприятие к консервации

Крупнейший металлургический комбинат Украины «ArcelorMittal Кривой Рог» приступает к подготовке к полной остановке производственных процессов и консервации промышленных объектов. В течение следующих двух месяцев предприятие планирует безопасно остановить производство, а в дальнейшем сохранить оборудование и другие активы до того момента, когда работу можно будет возобновить.

Такое решение было принято после серии российских ракетных ударов, нанесших значительный ущерб предприятию. В компании поясняют, что продолжать безопасную работу во время войны пока невозможно.

ArcelorMittal Кривой Рог приступает к переводу предприятия в режим «холодной остановки». Процесс продлится около двух месяцев. За это время работники должны подготовить оборудование к безопасному прекращению работы и остановить производственные процессы. После этого промышленные объекты будут законсервированы, чтобы сохранить их до возможного возобновления производства.

Холодная остановка — это не просто временное прекращение работы завода. Она предполагает подготовку оборудования к длительному простою, чтобы снизить риски повреждений и обеспечить возможность последующего запуска. Генеральный директор ArcelorMittal Кривой Рог Мауро Лонгобардо подчеркнул, что компания прежде всего стремится защитить работников и сохранить промышленные активы. «Хочу подчеркнуть, что холодная остановка — это не просто приостановка производства. Это превентивная мера для обеспечения устойчивости бизнеса и способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива», — заявил он.

По словам Лонгобардо, главная задача компании — сохранить предприятие, чтобы при первой же безопасной возможности вернуться к работе. «Наш приоритет номер один — сохранить наших сотрудников и производственные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности», — подчеркнул руководитель комбината.

Почему предприятие останавливает производство

Решение о холодной остановке было принято после четырех российских ракетных ударов, которые предприятие подверглось в августе и сентябре. По данным компании, в результате этих атак погибли шесть работников, еще более 18 человек получили ранения.

Последний из этих ударов произошел 21 сентября. Российские атаки нанесли значительный ущерб производственным объектам комбината. Первичное металлургическое производство на предприятии уже остановлено. Теперь компания переходит к следующему этапу — безопасному прекращению остальных производственных процессов и консервации оборудования.

В компании отмечают, что в нынешних условиях не могут гарантировать безопасную и стабильную работу. Поэтому возобновление производства откладывают до завершения боевых действий и появления условий, при которых предприятие сможет работать без значительных рисков для людей и оборудования.

Уйдет ли ArcelorMittal из Украины

Несмотря на остановку комбината, международная группа ArcelorMittal не планирует уходить из Украины. В компании подчеркивают, что хотят сохранить свои промышленные активы и возможность вернуться к работе в будущем. «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После окончания войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», — говорится в сообщении компании.

Ранее также сообщалось, что ArcelorMittal Кривой Рог не планирует возобновлять производство до окончания войны. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с безопасностью и возможности стабильно работать.

Российские удары останавливают работу металлургических предприятий

Проблемы ArcelorMittal Кривой Рог — часть более широкого кризиса в украинской металлургии, которая страдает от российских обстрелов. В конце сентября группа «Метинвест» заявила о критической ситуации в отрасли. По данным компании, на её предприятиях были разрушены пять печей, а на ArcelorMittal Кривой Рог — ещё две. Из-за повреждений заводы не могут работать в обычном режиме.

В ночь на 5 сентября российский баллистический удар повредил металлургический комбинат «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области. После атаки предприятие остановило работу. Еще раньше, в ночь на 11 августа, российские войска атаковали баллистическими ракетами предприятия группы «Метинвест» в Запорожье. В результате удара остановил работу металлургический комбинат «Запорожсталь».

Таким образом, российские атаки продолжают наносить ущерб украинской промышленности. Для ArcelorMittal Кривой Рог следующим шагом станет консервация производственных объектов. Компания рассчитывает сохранить предприятие и возобновить работу, когда это позволит обстановка с безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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