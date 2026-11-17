История началась в январе 2021 года. Тогда Черновицкий городской совет провел публичную закупку и заключил договор с энергоснабжающей компанией на поставку электроэнергии для своих нужд. Изначально один киловатт-час стоил 1,89 гривны. Однако впоследствии условия договора начали меняться. Городской совет и поставщик заключили девять дополнительных соглашений. Каждое из них предусматривало постепенное повышение цены на электроэнергию. При этом объемы поставок сокращались.

В результате стоимость электроэнергии выросла более чем на 120% по сравнению с первоначальной ценой. То есть город должен был платить за электроэнергию значительно больше, чем предусматривали условия первоначального договора. Нарушения выявили прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы. Они установили, что оснований для такого повышения цены не было. В частности, энергоснабжающая компания не предоставила документов, должным образом подтверждающих изменение рыночной стоимости электроэнергии. Таким образом, поставщик не доказал, что повышение цен было обоснованным.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать дополнительные соглашения недействительными и взыскать с компании средства, которые она получила без законных оснований. В июне 2026 года Хозяйственный суд Черновицкой области встал на сторону прокуратуры. Суд признал недействительными все девять дополнительных соглашений, заключенных между городским советом и энергопоставщиком.

Компания не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. Однако Западный апелляционный хозяйственный суд не нашел оснований для его отмены. Апелляцию оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Таким образом, с энергоснабжающей компании должны взыскать более 200 тысяч гривен в бюджет Черновцов. Судебные решения подтвердили, что повышение стоимости электроэнергии по этому договору не имело надлежащего документального обоснования. Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.