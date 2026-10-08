Делегации Украины и США проведут переговоры 9 и 10 октября — Reuters

Украинская переговорная делегация отправится в Соединенные Штаты Америки для проведения двухдневных встреч с американскими официальными лицами в пятницу и субботу, 9 и 10 октября.

О проведении встреч заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Прилуки вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом.

Основными задачами и контекстом предстоящих переговоров являются:

* призвать американскую сторону к существенному усилению давления на Россию;

* согласовать дальнейшие дипломатические шаги между странами;

* обсудить недопустимость экономических переговоров со страной-агрессором во время войны.

Во время выступления глава государства подчеркнул позицию Украины: «Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами о будущих экономических проектах, а с другой — говорить, что мы оказались в каком-то... дипломатическом тупике».

Об этом сообщает Reuters.

Президент Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине дополнительные возможности для защиты воздушного пространства, в частности разрешить использование Starlink над территорией России.

Российский план разрушения энергетической инфраструктуры Украины предусматривал полное отключение Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, тепла и водоснабжения. В перехваченном документе речь идет о 60 ключевых целях, среди которых объекты энергетики, водоснабжения и коммунальной инфраструктуры.

Энергетическая инфраструктура стала одной из главных целей ночного массированного удара России по Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, РФ запустила 70 ракет, значительная часть которых была баллистической.

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