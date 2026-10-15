Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала управление Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата аффилированным с Русской православной церковью, деятельность которой запрещена в Украине. Об этом сообщили в Госслужбе по этнополитике.

«Управление не выполнило требования предписания ГЭСС: не предоставило решение высшего органа управления – Епархиального собрания – о выходе из структуры Киевской митрополии УПЦ. А также руководитель Управления не заявил публично о несогласии с назначением его в уставные органы управления РПЦ, не прекратил в одностороннем порядке свои полномочия в этих органах и не разорвал связей с запрещенной РПЦ», – говорится в сообщении Госэтнополитики.

Отмечается, что Управление Запорожской епархии УПЦ (МП) стало четвертой религиозной организацией, признанной аффилированной с РПЦ.

Источник: Госэтнополитика

Ранее в Бориспольской епархии УПЦ выявили связь с запрещенной организацией.

Напомним, что в Запорожской епархии УПЦ выявили связи с Русской православной церковью.

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