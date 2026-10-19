Госказначейство частично разблокировало платежи для Львова

Государственная казначейская служба Украины возобновляет выполнение платежных поручений Львова; выполнено примерно 20 % критически важных платежей. В настоящее время казначейство обрабатывает выплаты, поданные до 21 сентября 2026 года, тогда как более поздние документы остаются без движения.

В частности, на деятельность городского электротранспорта и выплату заработной платы водителям трамваев и троллейбусов поступило 40 млн грн ($971 тыс.), также началось финансирование зарплат дворников. В то же время средства для частных автобусных перевозчиков и компенсации за льготные перевозки пока не перечислены. В целом утром сообщалось о задержке правительственным ведомством более 1,086 млрд грн ($26,34 млн) по критическим направлениям, что привело к увольнениям работников коммунальных служб.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый ранее сообщил о риске коллапса коммунальной инфраструктуры города из-за задержки выплат Государственной казначейской службой. По словам мэра, по состоянию на 19 октября заблокировано более 1,086 млрд грн городских средств, что привело к задолженности по зарплатам и уходу работников с коммунальных предприятий.

1 октября город официально обратился к премьер-министру и профильным министрам. Эта ситуация касается не только Львова, но и других городов Украины, поэтому Ассоциация городов также обратилась к правительству.

Во Львове частные перевозчики заявили о частичном прекращении обслуживания городских автобусных маршрутов из-за задержки платежей за льготные перевозки. Из-за нехватки средств у предприятий не хватает денег на топливо, а также возникла задолженность по выплате зарплат работникам.

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