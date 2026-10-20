Доверие к Зеленскому выросло до 57% после заключения соглашения между США и РФ о поставках дизельного топлива

После появления информации о «дизельном соглашении» между США и Россией и усиления давления на Украину уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 43% до 57%. Социологи объяснили, какие факторы могли повлиять на изменение общественных настроений.

Опрос проводился с 8 по 16 октября. Ответы респондентов, опрошенных 8–9 октября, то есть до «дизельного соглашения» и последующего давления на Украину, социологи сравнили с ответами, собранными 10–16 октября.

В первые два дня опроса президенту доверяли 43% респондентов, не доверяли — 52%. В дальнейшем доверяли уже 57%, а не доверяли — 39%.

В течение двух периодов опрашивали разное количество людей: 8–9 октября — 274 респондента (погрешность 7,7%), 10–16 октября — 757 респондентов (погрешность 4,6%).

В КМИС отметили, что и ранее в первые дни опроса доверие к президенту было немного ниже, чем в последующие. Поэтому разница частично может иметь методологические причины. Однако ранее расхождения были значительно меньше.

Поэтому социологи считают, что, скорее всего, речь идет об эффекте «сплочения вокруг флага» после давления со стороны США. Это ситуация, когда в периоды внешнего давления люди в большей степени поддерживают своего лидера.

По общим итогам президенту доверяют 54% украинцев, не доверяют — 41%. Баланс доверия и недоверия составляет +13%.

Из 54% тех, кто доверяет, 22% доверяют полностью, ещё 32% — скорее доверяют. Среди 41% тех, кто не доверяет, 24% не доверяют вовсе, а 17% — скорее не доверяют.

В конце августа — начале сентября показатели были такими же. То есть за последний месяц уровень доверия практически не изменился.

Опрос проводился по телефону во всех регионах территории, контролируемой украинскими властями. Ответы дали 1031 взрослый украинец. Общая погрешность — не более 4%.

Жителей территорий, которые временно не контролируются украинскими властями, не опрашивали. Также не опрашивали граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Среди респондентов есть переселенцы с оккупированных территорий.

Людей спрашивали: «Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?» Им зачитывали четыре варианта ответа — от «совсем не доверяю» до «полностью доверяю». В вопросе не упоминалось, что он является президентом.

Источник: КМИС

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