В Виннице БЭБ изъяло почти 820 ювелирных изделий на фабрике «Мальва»

Бюро экономической безопасности изъяло почти 820 ювелирных изделий на предприятии «Ювелирная фабрика «Мальва» в Виннице в рамках расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов на сумму 9,9 млн грн. По версии следствия, предприятие могло использовать схему искусственного дробления бизнеса.

Обыски провели на частном предприятии «Ювелирная фабрика «Мальва». Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, касающейся умышленного уклонения от уплаты налогов.

По данным следствия, в 2023–2025 годах предприятие декларировало нулевой чистый доход от реализации, при этом отражая расходы на аренду, коммунальные услуги и электроэнергию. Производство и продажа ювелирных изделий под торговой маркой «Мальва», как утверждают правоохранители, осуществлялись через сеть магазинов, оформленных на физических лиц-предпринимателей с упрощенной системой налогообложения.

Следствие считает, что к предполагаемой схеме могли быть причастны учредитель и руководитель фабрики, а также несколько ИП. Магазины, через которые продавали изделия, работали под торговой маркой, принадлежащей предприятию.

ЧП «Ювелирная фабрика «Мальва» зарегистрировано в 1994 году. Согласно приведенным данным, его учредителем, директором и конечным бенефициарным владельцем является Валентин Малеваный, а уставный капитал составляет 25 тыс. грн.

Обстоятельства дела расследуются. Сам факт ареста имущества и наличие уголовного производства не означают доказательства вины предприятия или его должностных лиц.

Напомним, в Польше раскрыли схему отмывания 337 млн злотых на фоне дела KIT Group в Украине.

Подробнее об украинском деле читайте в нашем предыдущем материале: БЭБ изъяло рекордные 630 млн грн во время обысков в KIT Group Антона Ткаченко.

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