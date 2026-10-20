Южная Корея отзывает сотрудников посольства в Украине из-за спора по поводу пленных военнослужащих КНДР

Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор о передаче двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

О соответствующем решении Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило во вторник, 20 октября. Это произошло через несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла из Украины.

Пресс-секретарь южнокорейского МИД Пак Ду Сун отметил, что отзыв посла не привел к положительному ответу со стороны украинских властей.

Еще одной причиной сокращения дипломатического присутствия стала ситуация с безопасностью. По словам пресс-секретаря, постоянная угроза российских ударов затрудняет обеспечение безопасности сотрудников посольства.

Конфликт разгорелся после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Тогда он сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, попавших в плен.

В Сеуле заявили, что Киев нарушил договоренность о неразглашении информации о передаче пленных. Украинская сторона отрицает, что такая договоренность существовала.

Таким образом, решение Южной Кореи сократить число сотрудников посольства связано как с дипломатическими разногласиями вокруг северокорейских пленных, так и с рисками для безопасности персонала в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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