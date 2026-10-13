Бывший жених Юлии Яцик Александр Игнатьев прокомментировал разрыв с народным депутатом

Военный Александр Игнатьев, бывший жених народного депутата Юлии Яцик, впервые высказался после появления новости о прекращении их отношений. Он отказался комментировать подробности личной жизни, однако отреагировал на фотографию депутата в свадебном платье.

Юлия Яцик и Александр Игнатьев были в отношениях около четырёх лет. После сообщения об их расставании военный получил запросы от людей и представителей СМИ относительно личной жизни.

Игнатьев признался, что не ожидал оказаться в центре общественного внимания, однако решил один раз ответить на вопросы. В то же время он подчеркнул, что не будет комментировать пост Юлии Яцик и её рассказ об их отношениях.

«Отвечаю один раз: вопросы личной жизни, брака и частных отношений должны оставаться исключительно между двумя людьми. Из глубокого уважения к нашей истории я не буду комментировать ни одного слова из поста Юлии Яцик», — пояснил военный.

Несмотря на отказ обсуждать подробности разрыва, Александр Игнатьев отреагировал на фотографию бывшей невесты в свадебном платье, которой она поделилась в социальных сетях.

Военный признался, что так и не увидел Юлию Яцик в свадебном наряде вживую. В то же время он сделал комплимент её внешности, характеру и уму.

«Невеста необыкновенно красива и великолепно выглядит в этом свадебном платье — именно такой, какой я её всегда представлял. Увидеть её вживую не суждено было. Юлия так же красива и душой, и умом. Считая тему полностью закрытой, накладываю свое табу на любые обсуждения», — резюмировал Игнатьев.

Таким образом, бывший жених Юлии Яцик дал понять, что не планирует публично обсуждать причины разрыва и подробности их отношений.

Об этом Игнатьев рассказал в социальных сетях.

Напомним, известный украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина 25 сентября отметили 17-ю годовщину свадьбы. По случаю этой особой даты жена спортсмена публично обратилась к нему и поделилась совместными фотографиями.

Свадьба актрисы Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко состоялась ещё в начале августа, однако подробности торжества до сих пор активно обсуждаются в сети. Сама актриса продолжает делиться комментариями об этом важном для неё событии.

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