В Черкасской области раскрыли схему продажи автомобилей, предназначенных для ВСУ

Жителю Черкасской области сообщили о подозрении в незаконной продаже автомобилей, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

По данным следствия, мужчина продавал машины через OLX и AUTO.RIA. В течение 2025–2026 годов он реализовал более 70 автомобилей, которые должны были быть бесплатно переданы военным.

Схема была раскрыта в конце июня 2026 года. Организаторы использовали реквизиты благотворительных фондов и поддельные документы, чтобы ввозить автомобили без уплаты таможенных пошлин, а затем продавать их через автоплощадки.

Ранее подозрения были предъявлены четырём участникам схемы, в том числе двум организаторам. Теперь о подозрении сообщили ещё одному фигуранту.

Источник: Киевская городская прокуратура

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