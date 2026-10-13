Два вуза Ровно переходят на дистанционное обучение после российского удара по РДГУ

После российского удара по Ровно 13 октября два высших учебных заведения города меняют формат обучения. Ровенская медицинская академия уже перешла на дистанционное обучение до 16 октября. Ровенский государственный гуманитарный университет, один из корпусов которого получил значительные повреждения в результате удара, рассматривает возможность перехода на такой формат до конца недели.

По имеющейся информации, в результате атаки на РГУ ранения получили 25 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

Дистанционное обучение в университетах Ровно

Ровенская медицинская академия перевела студентов на дистанционную форму обучения с 13 по 16 октября. Решение было принято из-за длительных воздушных тревог и повышенной угрозы безопасности в городе.

В то же время, по словам министра образования и науки Андрея Бутенко, Ровенский государственный гуманитарный университет рассматривает возможность полностью перейти на дистанционное обучение до конца текущей недели.

Министр пояснил, что в результате российского удара в учебном корпусе РГГУ возник пожар. По предварительным данным, помещение факультета музыкального искусства почти полностью выгорело.

По информации Бутенко, поврежденный корпус непригоден для проведения занятий и требует восстановления. В соседних учебных зданиях также имеются повреждения, в частности выбитые окна.

Он подчеркнул, что дальнейшая организация образовательного процесса будет определяться с учетом имеющихся помещений и возможности обеспечить безопасное обучение.

По словам министра, во время атаки все студенты университета находились в укрытиях. Среди пострадавших есть административные сотрудники учебного заведения.

Последствия атаки: 20 раненых, двое в реанимации

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что после утреннего удара в городе продолжаются работы по ликвидации последствий.

По его словам, пожар в подвергшемся атаке учебном корпусе ликвидирован. В здании повреждены второй этаж и фасад.

В то же время полиция Ровенской области уточнила, что в результате атаки пострадали 25 человек, двое из которых находятся в реанимации.

По данным правоохранителей, 13 октября российские войска нанесли удар по учебному заведению в Ровно с помощью реактивного беспилотника.

В результате попадания здание подверглось значительным разрушениям. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильная кофейня и прилегающие сооружения.

Спасательные работы и расследование военного преступления

Как сообщили в полиции Ровенской области, спасатели ликвидировали возгорание, однако аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии обеспечивают охрану территории. Взрывотехники проверяют местность на наличие опасных обломков, а психологи полиции оказывают помощь гражданам.

По информации правоохранителей, следователи СБУ и полиции документируют последствия российской атаки.

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Полиция призывает жителей Ровно не приближаться к подозрительным предметам и обломкам беспилотников. В случае их обнаружения необходимо сообщить в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

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