Екснаречений Юлії Яцик Олександр Ігнатьєв прокоментував розрив з нардепкою

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Військовий Олександр Ігнатьєв, колишній наречений народної депутатки Юлії Яцик, уперше висловився після новини про завершення їхніх стосунків. Він відмовився коментувати подробиці особистого життя, однак відреагував на фотографію депутатки у весільній сукні.

Юлія Яцик та Олександр Ігнатьєв перебували у стосунках близько чотирьох років. Після повідомлення про їхнє розставання військовий отримав запити від людей і представників медіа щодо особистого життя.

Ігнатьєв зізнався, що не очікував опинитися в центрі публічної уваги, однак вирішив один раз відповісти на запитання. Водночас він наголосив, що не коментуватиме допис Юлії Яцик і її розповідь про їхні стосунки.

«Відповідаю один раз, питання особистого життя, шлюбу та приватних стосунків мають залишатися виключно між двома людьми. З глибокої поваги до нашої історії я не коментуватиму жодного слова із допису Юлії Яцик», — пояснив військовий.

Попри відмову обговорювати подробиці розриву, Олександр Ігнатьєв відреагував на образ колишньої нареченої у весільній сукні, яким вона поділилася в соціальних мережах.

Військовий зізнався, що так і не побачив Юлію Яцик у весільному вбранні наживо. Водночас він зробив комплімент її зовнішності, характеру та розуму.

«Наречена надзвичайно красива та виглядає блискуче у цій весільній сукні — саме така, якою я її завжди уявляв. Наживо побачити не судилося. Юлія так само красива і душею, і розумом. Вважаючи тему повністю закритою, накладаю своє табу на будь-які обговорення», — резюмував Ігнатьєв.

Таким чином, колишній наречений Юлії Яцик дав зрозуміти, що не планує публічно обговорювати причини розриву та подробиці їхніх стосунків.

Про це Ігнатьєв розповів в соціальних мережах.

Нагадаємо, відомий український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина 25 вересня відзначили 17-ту річницю весілля. З нагоди особливої дати дружина спортсмена публічно звернулася до нього та поділилася спільними фотографіями.

Весілля акторки Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка відбулося ще на початку серпня, однак подробиці свята досі активно обговорюють у мережі. Сама акторка продовжує ділитися коментарями про важливу для неї подію.

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