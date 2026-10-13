Хозяйственный суд Киева обязал частную компанию провести ремонтно-реставрационные работы в здании по улице Саксаганского, 38, которое является объектом культурного наследия.

По данным прокуратуры, владелец части нежилых помещений должен был провести работы еще в 2023–2024 годах, однако не выполнил обязательств по договору об охране.

Прокуратура также выявила ненадлежащее содержание здания и угрозу его уничтожения в результате пожара.

Здание расположено в Центральном историческом ареале Киева и является редким образцом застройки середины XIX века. Его архитектура сочетает стиль историзма с элементами неоренессанса.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. После вступления решения в законную силу ведомство будет принимать меры по его исполнению.

Источник: Киевская городская прокуратура

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