В Тернопольской области врача-онколога подозревают во внесении ложных медицинских записей в электронную систему здравоохранения. Услуги пациентам фактически не оказывались, однако из госбюджета поступали средства на оплату труда врача.

По данным следствия, врач использовала собственную квалифицированную электронную подпись и неоднократно вносила фиктивные сведения о консультациях и выездах к пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи. Сумма нанесенного ущерба превысила 70 тысяч гривен.

Врачу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Источник: Полиция Тернопольской области

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