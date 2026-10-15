В Тернопольской области сотрудник «Укртрансбезопасности» прятал взятку в шоколадке

Заместитель начальника «Укртрансбезопасности» Тернопольской области вымогал деньги у предприятия по вывозу бытового мусора за беспрепятственную перевозку грузов. Всего правоохранители зафиксировали передачу 3,5 тыс. долларов.

Сначала чиновник требовал ежемесячно 2,5 тыс. долларов, в том числе 500 долларов — за аренду квартиры в новостройке Тернополя. Впоследствии стороны договорились об оплате жилья.

7 октября чиновник попросил спрятать деньги под обертку шоколадки и передать её во время встречи в кафе. После получения «подарка» его задержали.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Его отстранили от должности и взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере почти 200 тыс. грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

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