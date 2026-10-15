На Тернопільщині посадовець Укртрансбезпеки ховав хабар у шоколадці

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Заступник начальника Укртрансбезпеки Тернопільщини вимагав гроші від підприємства з вивезення побутового сміття за безперешкодне перевезення вантажів. Загалом правоохоронці задокументували передачу 3,5 тис. доларів.

Спочатку чиновник вимагав щомісяця 2,5 тис. доларів, зокрема 500 доларів — за оренду квартири в новобудові Тернополя. Згодом сторони домовилися про оплату житла.

7 жовтня посадовець попросив заховати гроші під обгортку шоколадки та передати її під час зустрічі в кафе. Після отримання «подарунка» його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Його відсторонили від посади та взяли під варту з можливістю внесення застави майже у 200 тис. грн. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

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