Владельца луганского предприятия будут судить за сдачу имущества в аренду боевикам ЛНР

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бенефициарного владельца предприятия из Луганска, которого обвиняют в пособничестве государству-агрессору, ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ и финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины.

Следствие установило, что после оккупации Луганска в 2014 году мужчина переехал на подконтрольную Украине территорию, однако продолжил дистанционно управлять бизнесом через доверенное лицо.

В 2023 году он организовал перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и сдал его помещения в аренду так называемому «пенсионному фонду ЛНР» за 300 тысяч рублей в месяц. Всего с 2024 года компания получила более 6 миллионов рублей дохода от деятельности на оккупированной территории, пополняя бюджет оккупационной администрации за счет уплаты налогов.

В мае 2026 года обвиняемый был задержан в Днепре, в настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура.

Служба безопасности Украины задержала в западном регионе бывшую главную бухгалтера захваченного предприятия из Луганской области, которая три года находилась в розыске за сотрудничество с российскими оккупантами. Фигурантка приехала на Волынь по личным делам, где её и разоблачили правоохранители. В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении действующему народному депутату от запрещенной партии «ОПЗЖ» Федору Христенко. Его обвиняют в государственной измене и злоупотреблении влиянием.

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