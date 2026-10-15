Во Львове пассажирка Uklon родила мальчика по дороге в роддом

Во Львове пассажирка такси Uklon родила ребенка прямо во время поездки в роддом. Будущая мама спешила в медицинское учреждение, однако мальчик решил появиться на свет ещё по дороге. Сейчас мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.

«Вы не поверите, но это случилось снова! Уже в третий раз во время поездки с Uklon на свет появился ребенок! На этот раз во Львове. Маленький мальчик так спешил увидеть этот мир, что решил не дожидаться прибытия в роддом. Мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. И это самое главное», — говорится в сообщении компании.

В память об этом необычном событии Uklon подарила матери мальчика год бесплатных поездок. Водительницу Лесю, которая доставляла беременную в больницу, также отметили: женщина получила автокресло и год поездок без комиссии.

«И пока мы все так ждем хороших новостей, одна маленькая хорошая новость уже появилась на свет», — добавили в компании.

Подобный случай ранее произошёл в Киеве. Там пассажирка Uklon родила мальчика прямо в салоне автомобиля во время поездки в роддом.

Будущая мама ехала в медицинское учреждение вместе с акушеркой, однако добраться до больницы до начала родов они не успели. В результате ребенок появился на свет прямо в дороге.

Об этом необычном случае сообщила компания Uklon. Как выяснилось, это уже третьи роды, которые произошли в автомобиле сервиса.

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