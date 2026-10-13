По делу «Мидас» залог бывшему советнику Галущенко снизили до 25 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, при этом снизив размер альтернативного залога с 85 млн грн до 25 млн грн.

В случае внесения залога Миронюк должен будет сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не покидать Киев без разрешения.

По данным Центра противодействия коррупции, подозреваемый находится под стражей уже 11 месяцев. Изначально залог был установлен в размере 126 млн грн, а впоследствии его несколько раз пересматривали.

Миронюк является одним из ключевых фигурантов дела «Мидас», касающегося предполагаемых коррупционных схем в энергетической сфере.

НАБУ не смогло обосновать подозрение Галущенко из-за путаницы с позывными.

ВАКС приступил к рассмотрению апелляции Галущенко относительно меры пресечения.

В Киеве начался суд над экс-министром энергетики Галущенко по делу «Мидас».

Напомним, экс-глава Минэнерго Галущенко обжалует в суде задержание по делу «Мидас».

Напомним, как Галущенко получил контроль над энергетическим сектором Украины.

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