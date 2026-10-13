Украина планирует создать дата-центр за рубежом для защиты государственных данных

Министерство цифровой трансформации Украины рассматривает возможность создания полноценного дата-центра за рубежом, где государство могло бы хранить резервные копии данных и защищать цифровую инфраструктуру от возможных атак и сбоев. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам кибербезопасности и облачных технологий Виталий Балашов.

По его словам, одним из приоритетов Минцифры в преддверии зимы является повышение устойчивости цифровой инфраструктуры и мобильных сетей, чтобы они могли продолжать работать даже во время длительных отключений электроэнергии.

«На первое место мы также поставили устойчивость цифровой инфраструктуры и мобильных сетей, чтобы мобильные операторы могли обеспечивать работу своих сетей в условиях блэкаутов», — отметил Балашов.

Отдельно министерство рассматривает создание дата-центра в другой стране, где Украина могла бы получить отдельную территорию с дипломатическим статусом, аналогичным статусу посольства. По замыслу, это обеспечило бы дополнительные юридические гарантии для защиты оборудования и каналов связи.

«Это уже не просто план — направление находится в процессе реализации», — подчеркнул заместитель министра.

В качестве примера он привёл Эстонию, которая использует дата-центр в Люксембурге для хранения государственных данных. Украина также ведёт переговоры с Люксембургом и другими странами, которые могут предложить подобные решения. В то же время окончательный вариант пока не выбран — в первую очередь прорабатываются вопросы безопасности.

Балашов подчеркнул, что размещение части инфраструктуры за рубежом не будет означать полной зависимости от иностранных платформ. В Украине должны оставаться копии государственных ресурсов, а ответственные за системы должны обеспечить их быстрое восстановление в случае проблем.

«Мы не хотим полностью зависеть от инфраструктуры за рубежом. В Украине должна оставаться копия государственных ресурсов», — пояснил он.

В то же время за рубежом нельзя хранить секретную информацию. Размещение публичных и конфиденциальных данных допускается в соответствии с действующими правилами. Минцифры также планирует развивать модель гибридного мультиоблака, которая предусматривает использование различных облачных сред и провайдеров, чтобы снизить риски и не зависеть от одного поставщика услуг.

Еще одно направление работы — ужесточение требований к кибербезопасности программного обеспечения, закупаемого государством. В министерстве хотят закрепить подход, при котором безопасность будет проверяться не только в готовом продукте, но и на всех этапах его разработки.

«Государство не должно покупать продукт, если нет доказательств того, что требования безопасности соблюдались на протяжении всего процесса его создания», — подчеркнул Балашов.

Источник: Интерфакс-Украина

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