Правительство обновило правила защиты диссертаций и лишения ученой степени

Кабинет Министров Украины обновил порядок присуждения и лишения ученой степени доктора философии. Изменения касаются правил защиты диссертаций и процедуры пересмотра ранее принятых решений.

Отныне научной степени доктора философии могут лишить даже спустя длительное время после её присуждения.

Что изменилось для тех, кто защищает диссертацию

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление № 44 от 12 января 2022 года, которое определяет порядок присуждения степени доктора философии. Они касаются как самих соискателей, так и высших учебных заведений, где проходит защита.

В частности, обновленный порядок предусматривает:

четкие правила рассмотрения сообщений о плагиате, фабрикации и фальсификации;

возможность обжаловать решение по таким нарушениям;

лишение ученой степени независимо от того, сколько времени прошло после ее присуждения;

новые правила зачета научных публикаций, в которых обнаружен самоплагиат;

уточненные сроки аттестации во время военного положения;

ответственность учебных заведений за нарушение процедуры защиты.

Также были уточнены правила создания разовых специализированных ученых советов, обнародования материалов диссертаций и назначения защиты.

В МОН поясняют, что изменения должны сделать процедуру защиты более понятной, а реагирование на нарушения академической добросовестности — более четким.

За что могут лишить ученой степени

Новые правила разграничивают две ситуации: нарушение процедуры защиты и нарушение академической добросовестности.

В первом случае речь идет о приостановлении действия решения разового специализированного ученого совета из-за несоблюдения установленных правил. Во втором — о лишении уже присужденной степени, если в диссертации или научных публикациях, содержащих ее результаты, обнаружен академический плагиат, фабрикация или фальсификация.

Сообщения о таких нарушениях будет рассматривать специально уполномоченный орган учебного заведения. Для этого определены правила и сроки рассмотрения, порядок участия заинтересованных лиц и требования по урегулированию конфликта интересов.

Если человек не согласен с решением такого органа или считает его бездействие неправомерным, он сможет обратиться в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

При этом срок давности для лишения ученой степени за установленные нарушения академической добросовестности не предусмотрен.

Что будет, если в научных статьях обнаружат самоплагиат

Научные публикации соискателя, в которых будет установлен самоплагиат, больше не будут засчитываться как научные работы по теме диссертации. Если после их исключения количество публикаций окажется меньше установленного минимума, разовый совет откажет в присуждении степени. Повторно подать ту же диссертацию на защиту в таком случае будет невозможно.

Кроме того, в одном выпуске научного издания будет учитываться не более одной статьи соискателя. Также были уточнены требования к обоснованию научных результатов в публикациях.

Какое наказание предусмотрено для учебных заведений

Ответственность за нарушения будет касаться не только соискателей ученой степени, но и учреждений, в которых проходила защита.

Если уполномоченный орган учреждения или Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования установит академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию в диссертации или соответствующих научных публикациях, учреждение на один год лишится права создавать разовые специализированные ученые советы и присуждать степень доктора философии по соответствующей специальности.

Этот срок будет отсчитываться со дня вступления в силу соответствующего решения. Кроме того, Национальное агентство будет проверять соответствующую образовательную программу.

Как изменятся сроки во время военного положения

Правительство также уточнило правила исчисления сроков аттестации во время военного положения.

Ранее предполагалось, что период военного положения и три месяца после его окончания не будут учитываться в соответствующих сроках. Теперь для высших учебных заведений и научных учреждений предусмотрена возможность отсрочить аттестацию не более чем на один месяц.

Отдельно уточнили требования к формированию разовых специализированных ученых советов. При проверке их состава будет учитываться, соответствуют ли научные публикации председателя совета, рецензентов и официальных оппонентов теме диссертации.

В МОН подчеркивают, что важно не просто совпадение ключевых слов в научных работах, а реальная содержательная связь публикаций с исследованием, которое защищает соискатель.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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