Доллар подорожал: НБУ установил курс валют на 14 октября 2026 года
Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 14 октября. Доллар США подорожал на 13 копеек, а евро — на 19 копеек.
Официальные курсы валют на среду, 14 октября, составят:
1 доллар США – 45,08 грн (44,95 грн по состоянию на 13 октября);
1 евро – 50,43 грн (50,24 грн по состоянию на 13 октября).
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
НБУ сообщил о введении новой банкноты номиналом 2000 гривен.
Ранее Национальный банк Украины заявил о введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама же презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с её дизайном и защитой.
Гетманцев прокомментировал влияние новой банкноты номиналом 2 тыс. грн на инфляцию.