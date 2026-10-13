Доллар подорожал: НБУ установил курс валют на 14 октября 2026 года

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 14 октября. Доллар США подорожал на 13 копеек, а евро — на 19 копеек.

Официальные курсы валют на среду, 14 октября, составят:

1 доллар США – 45,08 грн (44,95 грн по состоянию на 13 октября);

1 евро – 50,43 грн (50,24 грн по состоянию на 13 октября).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

НБУ сообщил о введении новой банкноты номиналом 2000 гривен.

Ранее Национальный банк Украины заявил о введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама же презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с её дизайном и защитой.

Гетманцев прокомментировал влияние новой банкноты номиналом 2 тыс. грн на инфляцию.

Читай нас в