Бывшая народная депутатка Инна Богословская заявила, что осенью 2013 года Партия регионов почти единодушно поддерживала подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, однако позиция властей резко изменилась после встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным. По её словам, российский лидер запугал тогдашнего президента Украины, после чего в команде власти начался хаос.

О событиях, предшествовавших отказу Украины от подписания соглашения на саммите в Вильнюсе, Богословская рассказала в интервью.

По словам бывшей депутатки, в сентябре 2013 года фракция и партийная элита Партии регионов в основном поддерживали европейский курс Украины.

В частности, 4 сентября 2013 года во время собрания в кинотеатре «Зоряной» практически все присутствующие чиновники, мэры и представители бизнеса проголосовали за подписание соглашения в Вильнюсе. Против высказалась только Елена Бондаренко, а Нестор Шуфрич воздержался.

Однако ситуация, как утверждает Богословская, кардинально изменилась после поездки Виктора Януковича к Владимиру Путину в октябре 2013 года.

Богословская считает, что именно во время этой встречи Путин запугал Януковича. По возвращении в Киев тогдашний президент, по её словам, впервые за годы пребывания на высоких государственных должностях перенёс гипертонический криз.

После этого, как рассказала бывшая народная депутатка, во властной команде начался хаос, а законодательные инициативы, необходимые для европейской интеграции, стали блокировать уже внутри самой Партии регионов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1033/2026 от 9 октября, которым утвердил новое положение об установлении и вручении ведомственных поощрительных знаков отличия.

Документ также предусматривает отмену семи предыдущих указов, принятых в 2012–2015 годах при президентстве Виктора Януковича и Петра Порошенко. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Новые правила определяют порядок разработки и учреждения ведомственных знаков отличия, награждения ими, а также требования к их атрибутам и ношению.

Такие награды предназначены для поощрения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за профессиональные и служебные достижения, личные заслуги, а также мужество и отвагу при исполнении военного или служебного долга.

Журналисты-расследователи утверждают, что установили место жительства экс-президента Украины Виктора Януковича в России. По их данным, он якобы пользуется другим именем, что затрудняло его поиск в российских государственных реестрах.

Бывшая супруга экс-президента Украины Виктора Януковича, 77-летняя Людмила Янукович, могла умереть в РФ.

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