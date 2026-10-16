Руководителей объединения работодателей нефтегазовой отрасли подозревают в нанесении ущерба на сумму 9,6 млн грн

Полицейские раскрыли предполагаемые злоупотребления со стороны руководителей объединения работодателей нефтегазовой отрасли, в результате которых предприятиям мог быть нанесен ущерб в размере почти 9,6 млн грн. По данным правоохранителей, председатель отраслевой федерации и уполномоченное лицо ее регионального отделения организовали вывод средств, предназначенных для развития нефтегазового сектора.

Объединение представляет интересы крупнейших предприятий отрасли, которые финансируют его деятельность.

Злоумышленники сфальсифицировали решение президиума, создали подконтрольные организации и продлили свои полномочия до 2030 года.

Созданную общественную организацию возглавила близкая к председателю отраслевой федерации работодателей особа — представитель полтавского отделения. Именно через эту общественную организацию могли выводить средства федерации. Для реализации преступного замысла её руководитель обратился к председателю объединения с просьбой предоставить 21 млн грн безвозвратной финансовой помощи якобы для выполнения уставных задач.

Эта сумма была выведена двумя платежами — 5 и 16 млн грн. Деньги поместили на депозит, а процентами распоряжались по собственному усмотрению. Предприятия о перечислении средств сторонней общественной организации надлежащим образом не уведомлялись.

Анализ банковских операций показал, что более 9,5 млн грн из второго платежа были сформированы за счет целевых взносов трех крупных предприятий нефтегазового сектора. Эти средства были использованы без надлежащего уведомления компаний, которые их предоставили, и вопреки установленным целям финансирования.

Источник: Полиция Киева

Добавим, что в стране раскрыли продажу 15 автомобилей, ввезенных в качестве помощи ВСУ.

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