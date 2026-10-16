В Украине раскрыли факт продажи 15 автомобилей, ввезенных в качестве помощи ВСУ

Директору компании было предъявлено подозрение в незаконной продаже 15 автомобилей, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины. Общая стоимость транспортных средств превышает 1,6 млн грн, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый организовал ввоз автомобилей из Польши по поддельным письмам от имени общественной организации, которая обеспечивает подразделения Сил обороны. На границе транспорт декларировали как гуманитарную помощь для конкретных воинских частей, однако к военным он не попадал.

Водители, не знавшие о противоправной схеме, бесплатно доставляли автомобили в Украину, полагая, что помогают военным. Вместо этого транспорт доставляли на площадку в Киеве и продавали через специализированный интернет-ресурс от имени общества.

Всего, по данным следствия, было продано 15 автомобилей на сумму свыше 1,6 млн грн. В частности, в мае 2023 года Range Rover и Nissan Navara были проданы за 10 тыс. евро, в июне Mitsubishi Pajero — за 171 тыс. грн, а в декабре Volkswagen Touareg — за 186 тыс. грн. За последние два автомобиля покупатели перечислили средства непосредственно на банковские счета подозреваемого.

Действия директора ООО квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины — продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в крупном размере во время военного положения. По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 998 400 грн.

Источник: Офис Генерального прокурора

Напомним, топ-руководителей таможни уличили в схеме торговли должностями для уклонения от мобилизации.

Ранее руководительница управления таможенной стоимости департамента тарифов Гостаможслужбы Светлана Юхта уехала в Лондон и подала заявление об увольнении с 1 октября.

Бывший руководитель Закарпатской таможни Михаил Свида не был осужден за уклонение от уплаты налогов. Ужгородский горрайонный суд освободил его от уголовной ответственности и закрыл дело после того, как он уплатил в бюджет более 7,4 млн грн.

Читай нас в