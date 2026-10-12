Ирина Геращенко призвала не признавать легитимность Госдумы РФ из-за войны в Украине

Народный депутат Украины Ирина Геращенко подняла вопрос о непризнании легитимности Государственной думы России, в состав которой вошли лица, принимавшие участие в войне против Украины. Об этом она заявила во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой.

«Во время встречи нашей делегации с председателем ПА ОБСЕ Пиа Каумой я подняла вопрос о непризнании легитимности Государственной думы РФ, в состав которой входят лица, принимавшие участие в войне против Украины», — написала Ирина Геращенко.

По словам народного депутата, во время заседания Комитета ПА ОБСЕ по вопросам миграции она подчеркнула, что Россия целенаправленно атакует энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, создавая угрозу новых волн вынужденного перемещения населения.

Также Ирина Геращенко во время встречи с представителями Европейской народной партии (ЕНП) говорила об усилении российского террора против украинских городов и убийствах мирных жителей.

«Я призвала коллег противодействовать любым инициативам по ослаблению санкций против России. Партнеры из Польши и Румынии отметили все более частые инциденты с участием российских беспилотников. Укрепление противовоздушной обороны Украины — это инвестиция в безопасность Европы», — подчеркнула депутат.

Кроме того, Ирина Геращенко провела встречу с новоназначенным составом венгерской делегации.

«Мы договорились активизировать межпарламентский диалог», — сообщила она.

В ходе международных встреч украинская делегация поднимала вопросы российской агрессии, защиты гражданского населения, сохранения санкционного давления на РФ и укрепления противовоздушной обороны Украины.

Об этом Геращенко написала в соцсети X.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала новый состав Государственной думы России нелегитимным. Ранее ПАСЕ также заявляла, что так называемые выборы в российскую Госдуму не будут соответствовать международным демократическим стандартам.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в России существует «реальная демократия», а выборы якобы отличаются открытостью. Об этом он сказал во время первого пленарного заседания парламента IX созыва с участием президента-диктатора Владимира Путина. При этом его заявление прозвучало после публикаций независимых оценок о возможных масштабах фальсификаций на недавних выборах в Госдуму.

Почти полсотни участников войны получат мандаты депутатов Госдумы РФ.

Госдума РФ расширила вербовку осужденных на войну против Украины.

Читай нас в