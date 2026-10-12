Где найти идеи для развития бизнеса и людей, с которыми их можно воплотить в жизнь?

21 ноября в Хмельницком состоится форум «УТРЕННИЙ ДИАЛОГ: РАЗГОВОРЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ БИЗНЕС».

Владельцы бизнеса и эксперты поделятся опытом: как масштабировать дело, применять ИИ и строить партнерские отношения.

А между выступлениями — знакомства с предпринимателями, среди которых могут быть ваши будущие клиенты и партнеры.

С каким бизнес-запросом придете вы?

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