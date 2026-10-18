Сибига призвал Европу полностью закрыть границы для граждан РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейские страны ввести действенные запреты на въезд для граждан России, чтобы обеспечить безопасность Европейского Союза и остановить российскую агрессию. По мнению украинского дипломата, российские комбатанты, члены их семей и лица, поддерживающие войну, не должны иметь права пересекать границы ЕС.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что выдачу необязательных для поездок виз гражданам РФ следует максимально ограничить во всех европейских государствах, а дипломатам страны-агрессора следует запретить свободное передвижение по территории Европы. Андрей Сибига отметил, что каждый российский мужчина, подписывающий контракт с захватнической армией, должен осознавать необратимость лишения права въезда в цивилизованный мир.

Украинская сторона подчеркивает, что атаки России на Европу уже вышли за рамки гибридных операций, а потому защита безопасности европейских государств требует решительных совместных действий и жесткого давления на режим в Москве.

Источник: пост Сибиги в Х.

Черногория с 1 ноября 2026 года введет визовый режим для граждан России. Такое решение правительство страны приняло в рамках полного согласования своей визовой политики с правилами Европейского Союза.

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