Россияне атаковали газодобывающий объект в Харьковской области

В ночь на 12 октября российские войска атаковали газодобывающий объект Группы «Нафтогаз» в Харьковской области. Удар реактивного дрона вызвал пожар и повредил часть оборудования. Работники во время атаки находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Россия ночью атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы «Нафтогаз» в Харьковской области. По его словам, российские войска применили реактивный дрон. В результате удара на производственном объекте возник пожар, а часть оборудования была повреждена. «Ночью Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы «Нафтогаз» в Харьковской области. В результате удара реактивного дрона по производственному объекту возник пожар. Повреждена часть оборудования», — написал Федоренко.

Работники не пострадали

Во время атаки сотрудники предприятия находились в укрытии. По сообщению руководителя компании, никто из них не пострадал. В настоящее время на объекте ведутся неотложные работы по ликвидации последствий удара. Специалисты работают над устранением повреждений и последствий пожара.

Российские войска продолжают атаковать энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Такие удары создают риски для работы предприятий, обеспечивающих добычу энергоресурсов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко в Facebook.

Ранее РФ нанесла удары с помощью КАБ по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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