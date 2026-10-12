В Дрогобыче судили мать за нецензурную брань сына на уроке

В Дрогобыче Львовской области суд рассмотрел дело в отношении матери ученика гимназии № 14 имени Юлиана Вороновского, который во время учебного процесса употреблял нецензурную лексику и мешал одноклассникам.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, однако ввиду незначительности правонарушения освободил её от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Случай вызвал дискуссию в сети, где часть пользователей высказалась в поддержку привлечения родителей к ответственности за поведение детей в школе.

Кроме того, в Одесской области зафиксирован другой школьный инцидент: 8 октября в городе Измаил полиция начала проверку по факту избиения 15-летнего ученика 47-летним преподавателем во время урока информатики.

Источник: Vox Lviv

Суд назначил девятикласснице из Тернополя меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета за нападение с ножом.

Школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении в Закарпатье, по данным областных властей, могли завербовать российские спецслужбы через онлайн-игры.

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