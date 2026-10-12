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У Дрогобичі судили матір за нецензурну лайку сина на уроці

UA NEWS 12 Жовтня 2026 15:22
У Дрогобичі судили матір за нецензурну лайку сина на уроці
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У Дрогобичі Львівської області суд розглянув справу стосовно матері учня гімназії №14 імені Юліана Вороновського, який під час навчального процесу вживав нецензурну лексику та заважав однокласникам. 

Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, однак через малозначність правопорушення звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Випадок викликав дискусію в мережі, де частина користувачів висловилася на підтримку притягнення батьків до відповідальності за поведінку дітей у школі.

Окрім цього, в Одеській області зафіксовано інший шкільний інцидент: 8 жовтня в місті Ізмаїл поліція розпочала перевірку за фактом побиття 15-річного учня 47-річним викладачем під час уроку інформатики.

Джерело: Vox Lviv

Суд призначив дев’ятикласниці з Тернополя запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслета за напад із ножем.

Школяра, який влаштував стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті, за даними обласної влади, могли завербувати російські спецслужби через онлайн-ігри. 

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