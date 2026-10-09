Киевляне возмутились новыми призывами Кличко покинуть столицу

Очередные заявления мэра Киева Виталия Кличко о необходимости перейти в «режим выживания» и, по возможности, временно покинуть столицу вызвали волну критики и ироничных комментариев в сети.

На фоне экстренных отключений электроэнергии, перебоев с водоснабжением и транспортных проблем жители Киева упрекают городские власти в недостаточной подготовке инфраструктуры к сложным условиям. Журналисты и горожане также отмечают, что совет временно покинуть город не учитывает обстоятельств, в которых оказалась значительная часть населения.

Финансовый вопрос и «план устойчивости»

Журналисты и жители столицы обращают внимание на то, что совет «просто уехать» оторван от реальности большинства людей.

В частности, журналистка Юлия Бойко отмечает, что переезд требует значительных ресурсов, которых у многих просто нет:

«Свет, тепло, вода под большим вопросом — уже в курсе, второе сутки сижу в темноте, без воды и ещё с ужасным отравлением. Тем, кто может, советуют уехать. Куда? За счёт чего? И главное — где взять бабки на условный Ужгород? Потому что «просто уезжайте» — это, конечно, гениальный план. Билеты, жилье, аренда, еда, средства связи, пожалуй, тоже в режиме выживания. Хотя здесь я, наверное, впервые солидарна с мэром — скоро Киев станет непригодным для жизни и все-таки придется покидать дом и искать тепла и покоя где-то еще…»

Журналистка Ирина Баглай с сарказмом комментирует обещания властей и отмечает, что вместо четких отчетов киевляне слышат лишь советы покинуть город.

Вопросы к бюджету и коммунальным услугам

Жители столицы задают острые вопросы о целесообразности использования городского бюджета во время кризиса и фактической готовности инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Журналист Ярослав Жаринов обратил внимание на странное распределение ресурсов в городе во время объявленного «режима выживания».

«Кличко призвал киевлян покинуть город. В то же время вдоль Голосеевского проспекта в экстренном порядке уложили тонны брусчатки. Так выглядит «режим выживания», смотрите, не перепутайте», — написал он.

В частности, журналистка Анна Спивак отмечает масштабные расходы и отсутствие базовых удобств.

«Жить с отключениями киевляне давно уже привыкли. Приспособились, что-то купили, что-то перетерпели. А вот к бардаку и истеричному мэру до сих пор не получается привыкнуть. Конечно, если бы мы все вместе уехали из города, то и проблем у городских властей стало бы меньше на 99%... Стоимость Плана устойчивости — 37 млрд грн! При этом даже воду в резерве не смогли обеспечить... Где деньги? На календаре только октябрь, до зимы ещё далеко», – пишет Анна Спивак.

Такое же мнение поддерживает журналистка Татьяна Урбанская, поднимая вопрос о целесообразности оплаты коммунальных платежей:

«Почитала интервью Кличко агентству AFP… Ну, что сказать? Наша песня «красивая и новая»: уезжайте, киевляне, к друзьям и родственникам куда-нибудь. Может, и за коммуналку уже не платить, раз так? Ведь сейчас эти «услуги» там же, где удобный и доступный общественный транспорт…».

Напомним, что Кличко призвал киевлян подумать о временном отъезде.

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