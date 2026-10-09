Кияни обурилися новими закликами Кличка виїхати зі столиці

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Чергові заяви мера Києва Віталія Кличка про необхідність перейти в «режим виживання» та за можливості тимчасово виїхати за межі столиці викликали хвилю критики й іронічних коментарів у мережі.

На тлі екстрених відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням і транспортних проблем мешканці Києва дорікають міській владі за недостатню підготовку інфраструктури до складних умов. Журналісти та містяни також наголошують, що порада тимчасово залишити місто не враховує обставин, у яких опинилася значна частина населення.

Фінансове питання та «план стійкості»

Журналісти та мешканці столиці звертають увагу на те, що порада «просто виїхати» є відірваною від реалій більшості людей.

Зокрема, журналістка Юлія Бойко зауважує, що переїзд потребує значних ресурсів, яких у багатьох просто немає:

«Світло, тепло, вода під великим питанням – вже в курсі, другу добу сиджу в темряві, без води та ще й з жахливим отруєнням. Тим, хто може, радять виїхати. Куди? За що? І головне – де взяти бабки на умовний Ужгород? Бо «просто виїдьте» – це, звісно, геніальний план. Квитки, житло, оренда, їжа, засоби зв’язку мабуть, теж у режимі виживання. Хоча тут я напевно вперше з мером солідарна – скоро Київ стане не придатним для життя і таки доведеться покидати дім і шукати тепла та спокою деінде…»

Журналістка Ірина Баглай із сарказмом коментує обіцянки влади та зазначає, що замість чітких звітів кияни чують лише поради звільнити місто.

Питання до бюджету та комунальних послуг

Мешканці столиці ставлять гострі запитання щодо доцільності використання міського бюджету під час кризи та фактичної готовності інфраструктури до осінньо-зимового періоду.

Журналіст Ярослав Жарінов звернув увагу на дивний розподіл ресурсів у місті під час оголошеного «режиму виживання».

«Кличко закликав киян покинути місто. В той же час вздовж Голосіївського проспекту екстрено виклали тонни бруківки. Так виглядає «режим виживання», дивіться не переплутайте», – написав він.

Зокрема, журналістка Анна Співак наголошує на масштабних витратах і відсутності базових зручностей.

«Жити з відключеннями всього кияни давно вже звикли. Пристосувалися, щось купили, щось перетерпіли. А от до бардаку й істеричного мера досі не виходить звикнути. Звісно, якби ми всі гуртом виїхали з міста, то й проблем у міської влади поменшало б на 99%... Вартість Плану стійкості 37 млрд грн! При цьому навіть воду резервно не змогли заживити... Де гроші? На календарі тільки жовтень, до зими довго», – пише Анна Співак.

Таку ж думку підтримує журналістка Тетяна Урбанська, піднімаючи питання доцільності сплати комунальних платежів:

«Почитала інтервʼю Кличка AFP… Ну, що сказати? Наша пісня «гарна й нова»: виїжджайте, киянчики, до друзів і родичів кудись. Може, й комуналку вже не платити, раз так? Бо зараз ті «послуги» там же, де зручний і доступний громадський транспорт…».

Нагадаємо, що Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.

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