Число резидентов Defence City увеличилось до 63 компаний

Число украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса, получивших статус резидентов специального правового режима Defence City, с конца мая увеличилось более чем вдвое и достигло 63 компаний.

Совокупный квалифицированный доход участников от реализации вооружения и военной техники в настоящее время составляет почти 111,3 млрд грн, что эквивалентно примерно 2,48 млрд долларов.

Специальный режим предоставляет оборонным производителям налоговые и таможенные льготы, возможности для релокации, аренды государственного имущества без проведения аукционов, ограничения доступа к конфиденциальной информации в реестрах, а также упрощение отдельных экспортных процедур с целью инвестирования в развитие и расширение производства.

Источник: Министерство обороны Украины.

22 января 2026 года в Украине официально заработал специальный режим Defence City, который призван упростить условия работы для предприятий оборонного сектора. 15 января Украинский совет оружейников провел закрытую офлайн-встречу «Среди оружейников: Defence City заработал, как стать резидентом?», посвященную практическим аспектам нового механизма.

Кабинет Министров 17 декабря принял пакет решений для запуска специального правового режима развития оборонной экосистемы Defence City, который начнет действовать с 5 января 2026 года.

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