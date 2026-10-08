Меган Маркл заметили в Лондоне на закрытом ужине с лауреатом Нобелевской премии

Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили на частном ужине в отеле «Claridge’s» в Лондоне вместе с самой молодой лауреаткой Нобелевской премии мира Малалой Юсафзай. Видеозапись их встречи опубликовали в сети посетители заведения, которые сидели неподалеку и тайно сняли разговор герцогини Сассекской с пакистанской правозащитницей.

На опубликованных кадрах видно, что встреча носила неформальный и непринуждённый характер. Это уже не первое появление Меган в Великобритании после возвращения, ведь ранее её вместе с мужем видели в Оксфордшире и Котсуолде. Публично Меган Маркл и Малала Юсафзай впервые общались ещё в 2020 году во время виртуальной панельной дискуссии, приуроченной к Международному дню девочек и посвящённой проблемам доступа женщин к образованию.

Оригинальное видео с Меган https://t.co/UDO7ccy8VP — ℕ | | Zoënne (@NotSry2LoveDE) 8 октября 2026

Об этом сообщает «24 Канал».

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике после возвращения в Великобританию. Супруги отправились на обед в уютный паб The Falkland Arms в Котсуолдсе.

Принц Гарри рассказал о возвращении в Великобританию и адаптации детей.

Напомним, американская актриса, супруга британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа отметила свой 45-летний юбилей и поделилась в соцсетях праздничными фотографиями.

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