В Черкасской области предстанет перед судом директор коммунального предприятия, которого обвиняют в загрязнении земель и служебной халатности. По версии следствия, из-за ненадлежащей работы полигона отходы неоднократно попадали в непредназначенные для этого места. Ущерб, нанесенный государству, оценили почти в 2 млн грн.

Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из коммунальных предприятий области. Следствие считает, что чиновник ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, из-за чего отходы неоднократно сбрасывались на территориях, не предназначенных для этого. Кроме того, директор не обеспечил надлежащую работу полигона твёрдых бытовых отходов. По данным следствия, он не позаботился о его надлежащем экологическом и санитарном состоянии.

В результате отходы накапливались, а прилегающие земельные участки замусоривались и загрязнялись. Речь идет о землях государственного предприятия «Леса Украины». Такая ситуация создала угрозу для окружающей среды. Общую сумму ущерба, нанесенного государству, оценили в 1 млн 980 тыс. грн. Чтобы добиться его возмещения, прокурор подал иск в интересах Черкасской областной государственной администрации и Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Действия директора квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 239 — загрязнение или порча земель, а также ч. 2 ст. 367 — служебная халатность. Досудебное расследование проводили следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В то же время предъявление обвинения еще не означает, что чиновник виновен. Согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и не будет установлена обвинительным приговором. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу территориального органа Госгеокадастра в Черновицкой области по факту незаконного обогащения. По данным следствия, стоимость приобретенных им активов почти на 32 млн грн превышает законные доходы.

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