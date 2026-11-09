На Черкащині директора комунального підприємства судитимуть через забруднення земель

На Черкащині судитимуть директора комунального підприємства, якого обвинувачують у забрудненні земель та службовій недбалості. За версією слідства, через неналежну роботу полігону відходи неодноразово опинялися у не відведених для цього місцях. Завдані державі збитки оцінили майже у 2 млн грн.

Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з комунальних підприємств області. Слідство вважає, що посадовець неналежно виконував свої обов’язки, через що відходи неодноразово скидали на територіях, які для цього не призначені. Крім того, директор не забезпечив належну роботу полігону твердих побутових відходів. За даними слідства, він не подбав про його належний екологічний і санітарний стан.

У результаті відходи накопичувалися, а прилеглі земельні ділянки засмічувалися та забруднювалися. Йдеться про землі державного підприємства «Ліси України». Така ситуація створила небезпеку для довкілля. Загальну суму збитків, завданих державі, оцінили у 1 млн 980 тис. грн. Щоб домогтися їх відшкодування, прокурор подав позов в інтересах Черкаської обласної державної адміністрації та Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Дії директора кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 239 — забруднення або псування земель, а також ч. 2 ст. 367 — службова недбалість. Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Водночас обвинувачення ще не означає, що посадовець винний. Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у суді та не встановлять обвинувальним вироком. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю територіального органу Держгеокадастру у Чернівецькій області за фактом незаконного збагачення. За даними слідства, вартість набутих ним активів майже на 32 млн грн перевищує законні доходи.

Читай нас у