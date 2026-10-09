В Солотвинской общине Ивано-Франковской области задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 15-летней девушкой. Во время обыска в его телефоне также обнаружили материалы с изображениями детской порнографии.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 27 сентября. Мужчина находился в доме, где проживает сожитель матери девушки. Когда он на несколько минут остался с подростком наедине, начал делать ей непристойные предложения и склонять к интимным отношениям.

Девушка отказалась, однако, по данным следствия, мужчина, несмотря на это, совершил в отношении неё сексуальное насилие. После случившегося подросток рассказала обо всём матери, которая сразу обратилась в полицию.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время обыска по месту жительства изъяли мобильный телефон с запрещенным контентом. Найденные материалы направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют, мог ли подозреваемый совершить другие противоправные действия.

Источник: Полиция Ивано-Франковской области

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