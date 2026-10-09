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У Солотвинській громаді Івано-Франківської області затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною. Під час обшуку в його телефоні також виявили матеріали із зображеннями дитячої порнографії.

За даними правоохоронців, інцидент стався 27 вересня. Чоловік перебував у будинку, де проживає співмешканець матері дівчини. Коли він на кілька хвилин залишився з підліткою наодинці, почав робити їй непристойні пропозиції та схиляти до інтимних стосунків.

Дівчина відмовилася, однак, за даними слідства, чоловік попри це вчинив щодо неї сексуальне насильство. Після події підлітка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Під час обшуку за місцем проживання вилучили мобільний телефон із забороненим контентом. Знайдені матеріали направили на експертне дослідження.

Чоловіку повідомили про підозру в сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини події та перевіряють, чи міг підозрюваний вчинити інші протиправні дії.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області

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