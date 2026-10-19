На восстановление железнодорожной инфраструктуры Украины потребуется 91 млрд грн

По предварительным подсчетам, восстановление поврежденных объектов железнодорожной инфраструктуры Украины может обойтись примерно в 91 млрд грн.

По словам главы «УЗ», по состоянию на сентябрь 2026 года повреждены более 500 локомотивов, свыше 1700 грузовых и 300 пассажирских вагонов, а также специальный подвижной состав.

По предварительной оценке, ориентировочная стоимость восстановления поврежденных в результате боевых действий объектов железнодорожной инфраструктуры составляет примерно ₴91 миллиард. В то же время финансовые возможности компании остаются ограниченными: по прогнозам, «Укрзализныця» может завершить 2026 год с убытком в ₴18 миллиардов. Ожидаемое сокращение грузовых перевозок примерно на 21% также снижает доходы, необходимые для ремонта и текущей эксплуатации.

Кроме того, российские атаки на локомотивы, мосты и пограничные переходы напрямую влияют на организацию перевозок. Из-за повреждений железнодорожники вынуждены останавливать движение, эвакуировать работников и корректировать планы доставки грузов.

Среди первоочередных задач «УЗ» в настоящее время — диверсификация маршрутов и пограничных переходов, перенаправление грузов на альтернативные направления и защита работников и ключевых специалистов отрасли.

Об этом во время совещания под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, со ссылкой на Rail.insider.

«Укрзализныця» сообщила о значительных задержках, отдельные рейсы следуют по резервным маршрутам.

В результате российского удара по Киеву пострадали 16 человек, в том числе двое детей. В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения и железнодорожные пути.

Также Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.

Ранее Россия нанесла удар по Одессе и повредила многоэтажное здание.

В Святошинском районе Киева 15 сентября зафиксировали попадание российского беспилотника. На месте поднимается черный дым.

В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание на территории гаражного кооператива.

Читай нас в