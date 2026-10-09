На Волыни лесничего подозревают в незаконной вырубке деревьев на сумму свыше 6,5 млн грн

На Волыни разоблачили лесничего Киверцовского надлесничества, которого подозревают в организации незаконной вырубки 162 деревьев. По данным следствия, ущерб государству превышает 6,5 млн грн.

Следствие установило, что чиновник использовал лесорубные билеты, выданные для выборочных санитарных рубок больных деревьев, чтобы организовать вырубку здоровых сосен, грабов и дубов.

Кроме того, лесничий лично указывал работникам, которые не знали о незаконности работ, какие именно деревья нужно срубить. Часть из них не была предназначена для рубки или имела больший диаметр, чем разрешалось.

По версии следствия, незаконные рубки продолжались с мая по октябрь 2025 года. Лесничему сообщили о подозрении по статьям о незаконной вырубке леса и превышении служебных полномочий.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: Волынская областная прокуратура

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