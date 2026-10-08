При закупке средств РЭБ для военных было присвоено 5,6 млн грн: обвиняемых будут судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырёх участников организованной группы, которых обвиняют в хищении 5,6 млн грн, выделенных на помощь украинским военным. Средства предназначались для закупки средств радиоэлектронной борьбы для воинской части.

Как отмечается, схему организовал предприниматель, привлек к ней директора коммунального предприятия, адвоката и директора частной компании.

От имени воинских частей, выполняющих боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях, в военную администрацию направлялись фиктивные письма с просьбой приобрести средства РЭБ. На основании этих писем военная администрация выделяла средства коммунальному предприятию. Впоследствии КП заключило два договора с подконтрольными компаниями на поставку средств РЭБ, которые фактически не закупались и не передавались военным.

Чтобы создать видимость выполнения договоров, оформляли поддельные акты приема-передачи, накладные и другие документы, в частности с использованием реквизитов предприятий и воинских частей. После оплаты несуществующих средств РЭБ средства переводили через подконтрольные компании, снимали наличными и распределяли между участниками группы.

Сообщается, что общая сумма нанесённого ущерба составляет 5,6 млн грн.

Что грозит

Итак:

действия организатора квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины;

действия директора КП — по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

адвоката — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директора ООО — по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Прокуратура подала гражданский иск о возмещении причиненного ущерба государству в лице Северодонецкой городской военной администрации.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Суд рассмотрит дело спекулянтов, которые присвоили более 4 млн грн по схемам с закупкой электроэнергии.

В Ужгороде задержали организатора схемы нелегального пересечения границы.

Ранее офицера Генштаба задержали за взятку в 14 тысяч долларов.



В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в 40 тысяч гривен.

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации с участием бывшего чиновника.

СБУ и Нацполиция раскрыли 12 схем уклонения от мобилизации в восьми областях.

Читай нас в